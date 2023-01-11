Булыкин оценил возможный трансфер Самошникова в «Локомотив»

Бывший форвард «железнодорожников» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил потенциальный переход в «Локо» защитника «Рубина» Ильи Самошникова. Ранее в сети появились новости, что игрок уже заключил с клубом предварительный контракт и переедет в Москву летом наступившего года.

«Чем больше российских игроков в российских клубах – тем больше пользы российскому футболу. Если есть конкуренция в команде среди российских ребят, то в любом случае уровень футбола растёт», - цитирует Булыкина Rusfootball.

Самошникову 25 лет, в текущем сезоне в Первой лиге он провёл 16 матчей за свой клуб, один раз забил и отдал два ассиста.