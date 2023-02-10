Чистяков: «Надеюсь, у Дзюбы в «Локомотиве» всё получится»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о переходе экс-нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Чистяков пожелал своему бывшему одноклубнику успехов в стане «железнодорожников», которые сейчас занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Надеюсь, у него всё получится. Во всех матчах, но не с нами. Я знаю его амбиции. Его отношение к футболу», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Напомним, Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 по 2022 год. В составе «сине-бело-голубых» нападающий стал четырёхкратным чемпионом России. Контракт 34-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.