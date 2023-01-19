Писарев: «Говорил и буду говорить хорошо о Галактионове»

Бывший нападающий московских клубов «Торпедо», «Спартак» и «Динамо» Николай Писарев высказался о наставнике столичного «Локомотива» Михаиле Галактионове.

«Говорил и буду говорить хорошо о Галактионове. Это молодой и перспективный тренер, у которого есть все шансы добиться результатов с «Локомотивом». Я с ним постоянно на связи», - цитирует Писарева «Матч ТВ».

В данный момент «железнодорожники» находятся в крайне затруднительном положении, так как за 17 поединков Российской премьер-лиги сумели набрать всего лишь 13 очков. Такой результат «обеспечил» «красно-зелёным» 14 место в турнирной таблице.