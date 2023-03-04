Орлов: «Дзюба поможет «Локомотиву», но он пока не готов»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

По мнению журналиста, 34-летний форвард поможет «железнодорожникам» в этом сезоне, но сначала ему предстоит набрать игровую форму.

«Дзюба пока, всё-таки, не готов. Но он подготовится через матчи. Ему нужно привыкнуть к своим партнёрам, найти взаимопонимание», — цитирует Орлова Sport24.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» 8 февраля после того, как расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», в котором и начинал нынешний сезон. Ранее нападающий на протяжении семи лет защищал цвета санкт-петербургского «Зенита».