Наумов: «Есть сомнения в том, что «Локомотив» сохранит прописку»

Бывший руководитель московского «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы столичной команды сохранить прописку.

«Да, есть сомнения в том, что сохранят прописку. Давление будет очень сильное, неимоверное просто. Неизвестно, как усилятся другие клубы. «Локо» будет очень непросто, но я, конечно, верю, что все получится», — заявил экс-президент «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению Наумова, сейчас очень сложно предугадать, как поведут себя клуб и игроки, поскольку неизвестно, справится ли с подготовкой новый наставник «Локомотива» Михаил Галактионов. Тем не менее эксперт отмечает, что московский клуб обладает хорошим составом, чтобы сохранить прописку.

Напомним, что после первой части сезона «железнодорожники» находятся на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 13 баллов.