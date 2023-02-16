В «Крыльях Советов» подтвердили информацию о том, что «Локомотив» заплатил 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова

В пресс-службе «Крыльев Советов» подтвердили информацию о том, что «Локомотив» заплатил 400 миллионов рублей самарскому клубу за нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, пополнивших состав «железнодорожников» в январе.

«Информация о выплате «Локомотивом» 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова верна», — приводит слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провёл за «Крылья Советов» 15 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. На счету 23-летнего Глушенкова шесть голов и шесть ассистов в 21 проведённой встрече.