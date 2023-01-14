Гуренко: «Баринов — основополагающий игрок «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из клуба.

«Баринов — основополагающий игрок «Локо». Но не только он один должен спасать клуб после попадания в сложную ситуацию», — заявил экс-защитник «железнодорожников», чьи слова приводит издание «Чемпионат». По его мнению, опорный полузащитник прекрасно понимает обстановку внутри коллектива, а также знает, какое решение будет лучшим для него. Гуренко считает, что Баринов и Антон Миранчук являются лидерами в раздевалке столичной команды.

Напомним, что ранее появились слухи о возможном переезде Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ». Нынешний клуб россиянина находится на 14-й строчке РПЛ.