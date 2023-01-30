Радимов: «Ростов» прыгнул выше головы по тому составу, что у них есть»

Бывший игрок российской национальной команды Владислав Радимов высказался о результате «Ростова» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Ростов» прыгнул выше головы по тому составу, что у них есть. Сам прогресс футболистов впечатляет. У них очень хорошая стратегия, на фантастическом уровне развивается молодёжный футбол», — цитирует экс-полузащитника «Зенита» и ЦСКА «Матч ТВ».

Напомним, что после первой части розыгрыша Российской премьер-лиги находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от первого места на семь баллов. За 17 туров «Ростов» набрал 35 очков.