Попов: «Не уверен, что Дзюба забьёт больше пяти голов»

Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов предположил, сколько голов сможет забить новобранец «Локомотива» Артём Дзюба в нынешнем сезоне.

Напомним, о переходе 34-летнего нападающего в московский клуб было объявлено вчера, 8 февраля. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца июня текущего года.

«Если они все матчи будут играть на чужой половине и создавать много моментов, возможно, Дзюба и отличится. А так, не уверен, что он забьёт больше пяти голов», — цитирует Попова «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что переход в «Локомотив» — хороший вариант для опытного футболиста, так как помимо того, что он будет выступать за топовый российский клуб, Дзюба сможет заработать неплохие деньги.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков, расположившись на 14-м месте турнирной таблицы.