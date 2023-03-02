Игрок «Ростова» Прохин: Карпин запрещает сладкое, но все едят

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, сколько лишних килограмм он привёз из отпуска.

«С этим у меня все в порядке — лишнего не привез. Не могу сказать, что я в чем‑то себе отказывал, но на килограммах это не сказалось. Георгич говорит, что без сахара будет лучше. Но он же не находится с нами круглые сутки. Все равно все едят», — цитирует слова Прохина портал Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Ростов» идет на третьей строчке в РПЛ, имея в своем активе 35 очков.