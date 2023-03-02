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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Ростова» Прохин: Карпин запрещает сладкое, но все едят

02 Марта 2023 • 21:35 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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04.03 19:30

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, сколько лишних килограмм он привёз из отпуска.

«С этим у меня все в порядке — лишнего не привез. Не могу сказать, что я в чем‑то себе отказывал, но на килограммах это не сказалось. Георгич говорит, что без сахара будет лучше. Но он же не находится с нами круглые сутки. Все равно все едят», — цитирует слова Прохина портал Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Ростов» идет на третьей строчке в РПЛ, имея в своем активе 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Данила Прохин
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