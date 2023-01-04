Сёмин: «Если голова Пиняева будет думать только о футболе, то он заиграет и в «Локомотиве», и в «Барселоне»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах 18-летнего нападающего Сергея Пиняева в московском клубе.

Напомним, в конце декабря 2022 года молодой футболист перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро. С «железнодорожниками» Пиняев подписал трёхлетнее соглашение.

По мнению Сёмина, в нынешней ситуации самое важное, чтобы никакие внешние факторы не отвлекали Пиняева от футбола.

«Пиняеву нужно окружить себя правильными людьми, чтобы они ему добра желали. Его голова должна думать только о футболе. В таком случае Пиняев заиграет и в «Локомотиве», и в «Барселоне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пиняев провёл в составе «Крыльев Советов» 15 матчей, отметившись в них четырьмя голами и тремя результативными передачами.