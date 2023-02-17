Николич: «Было четыре клуба из России за прошедший год, которые предлагали интересные условия»

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич высказался о своём возможном возвращении в Россию.

Сербский специалист признал, что работа в нашей стране ему интересна, поэтому он сохраняет контакты с российскими клубами, которые сам Николич называть не захотел.

«Было четыре клуба из России за прошедший год, которые предлагали интересные условия. Были и большие команды. Я это уважаю, мне самому интересно», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что сербский тренер может возглавить венгерский «Фехервар», однако позже агент Николича опроверг эту информацию.

Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. За этот период он успел выиграть Кубок России, а также завоевать бронзовые медали РПЛ.