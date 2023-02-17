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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич: «Было четыре клуба из России за прошедший год, которые предлагали интересные условия»

17 Февраля 2023 • 14:27 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич высказался о своём возможном возвращении в Россию.

Сербский специалист признал, что работа в нашей стране ему интересна, поэтому он сохраняет контакты с российскими клубами, которые сам Николич называть не захотел.

«Было четыре клуба из России за прошедший год, которые предлагали интересные условия. Были и большие команды. Я это уважаю, мне самому интересно», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что сербский тренер может возглавить венгерский «Фехервар», однако позже агент Николича опроверг эту информацию.

Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. За этот период он успел выиграть Кубок России, а также завоевать бронзовые медали РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Николич
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