«Ростов» не удержится в тройке, считает Балахнин

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, сможет ли команда Валерия Карпина закончить сезон в тройке в РПЛ.

«Ростову» требуется усиление, но этого не случилось. Сложно сказать, почему. Я думаю, что «Ростову» будет тяжело во второй части сезона, им не удастся удержаться в тройке», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что подопечные Карпина просто так не отдадут свои позиции, команда будет сражаться до последнего.

После 17 туров «Ростов» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

В предстоящем матче донской клуб примет на своем поле «Локомотив», игра пройдет 4 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.