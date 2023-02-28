Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» не удержится в тройке, считает Балахнин

28 Февраля 2023 • 16:25 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, сможет ли команда Валерия Карпина закончить сезон в тройке в РПЛ.

«Ростову» требуется усиление, но этого не случилось. Сложно сказать, почему. Я думаю, что «Ростову» будет тяжело во второй части сезона, им не удастся удержаться в тройке», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что подопечные Карпина просто так не отдадут свои позиции, команда будет сражаться до последнего.

После 17 туров «Ростов» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

В предстоящем матче донской клуб примет на своем поле «Локомотив», игра пройдет 4 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
17:59 · Кубок России
«Локомотив» направил жалобу в ЭСК по матчу со «Спартаком»
17:58 · Кубок России
Шишкин – об игре «Спартак» - «Локомотив»: «Видна работа Галактионова»
17:49 · Кубок России
Смородская — о матче «Спартак» - «Локомотив»: «Судья напортачил во многих эпизодах»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Исполнительный директор РПЛ Чебан – о Fan ID: «Все стадионы готовы»
17:36 · Кубок России
Аршавин — о противостоянии «Краснодара» и ЦСКА: «Думаю, всё решено»
17:28 · Кубок России
Быстров – о «Краснодаре» в игре с ЦСКА: «Нужно играть в атаку и прессинговать»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов продлит контракт с «Пари НН»
17:13 · Кубок России
Даниил Денисов: «Поле на «Открытие Арене» позволяло комфортно играть в пас»
17:11 · Кубок России
Глушаков опубликовал совместное фото с Горловым, сделанное в 1998 году
17:04 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» будет тяжело догнать «Зенит» — Гранат
16:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Захаряну надо уезжать из РПЛ при первой же возможности» 1
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не удержится в тройке, считает Балахнин
16:17 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Я бы взял Дзюбу и Глушакова в свою команду, они не умеют проигрывать» 1
16:16 · Россия. Первая лига
Журавлёв: «Газизов хорошо понимает, что делает»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: Антон Миранчук отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу
Все новости
Рекомендуем