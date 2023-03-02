Прохин: «Для того, чтобы играть в основе «Зенита», воспитанникам нужно быть наголову выше купленного игрока»

Защитник «Ростова» Данила Прохин, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, как воспитаннику петербургского клуба попасть в основной состав «сине-бело-голубых».

Прохин вспомнил, что в период его выступлений за «Зенит», в обороне петербургской команды выступал серб Бранислав Иванович, выигрывавший ранее Лигу чемпионов в составе лондонского «Челси». Поэтому молодому россиянину было трудно пробиться в основной состав.

«Для того, чтобы играть в основе, воспитанникам «Зенита» нужно быть наголову выше купленного игрока. Пока таких ребят, к сожалению, нет», — цитирует Прохина Sport24.

В текущем сезоне 21-летний защитник провёл за «Ростов» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.