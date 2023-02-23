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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Хочу, чтобы Пиняев прогрессировал и вёл игру «Локомотива»

23 Февраля 2023 • 11:03 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил перспективы полузащитника Сергея Пиняева в стане «железнодорожников». Напомним, 18-летний хавбек перебрался в команду Андрея Фёдорова из самарских «Крыльев Советов» за 2,60 миллионов евро.

«В перспективе хотелось бы видеть Пиняева лидером «Локомотива». Хочу, чтобы он прогрессировал и вёл игру команды», – цитирует Сычёва «Чемпионат».

Пиняев в первой части сезона отметился тремя голами и одной результативной передачей в Российской премьер-лиге за «Крылья Советов». Вчера Сергей дебютировал за «Локомотив» в матче Кубка России со «Спартаком», который железнодорожники проиграли 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв Сергей Пиняев
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