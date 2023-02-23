Сычёв: «Хочу, чтобы Пиняев прогрессировал и вёл игру «Локомотива»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил перспективы полузащитника Сергея Пиняева в стане «железнодорожников». Напомним, 18-летний хавбек перебрался в команду Андрея Фёдорова из самарских «Крыльев Советов» за 2,60 миллионов евро.

«В перспективе хотелось бы видеть Пиняева лидером «Локомотива». Хочу, чтобы он прогрессировал и вёл игру команды», – цитирует Сычёва «Чемпионат».

Пиняев в первой части сезона отметился тремя голами и одной результативной передачей в Российской премьер-лиге за «Крылья Советов». Вчера Сергей дебютировал за «Локомотив» в матче Кубка России со «Спартаком», который железнодорожники проиграли 0:1.