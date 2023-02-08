Аршавин оценил приход Дзюбы в «Локомотив»

Бывший российский форвард Андрей Аршавин оценил переход Артёма Дзюбы в «Локомотив» из Москвы. Сегодня опытный нападающий прошел медицинские формальности перед трансфером.

«Трудно сказать, лучшее ли это решение для клуба и Артёма, стоит дождаться возобновления чемпионата. Но для нас, кто смотрит и обсуждает, уже хорошо, что Дзюба возвращается в РПЛ. У нас все же мало ярких игроков», - цитирует Аршавина «Матч-ТВ».

Напомним, что Дзюба четыре раза в карьере был чемпионом России в составе петербургского «Зенита». «Локомотиву» весной предстоит решить задачу по сохранению места в РПЛ.