Радченко: «Думаю, «Локо» решит все свои задачи в этом сезоне»

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко оценил состояние столичного «Локомотива», в котором команда подошла к возобновлению сезона после зимней паузы. Напомним, «Локо» проиграл оба кубковых матча «Спартаку» с общим счётом 2:5, однако по мнению многих экспертов оставил приятные впечатления.

«Видна работа, которая была проведена тренерским штабом, а также клубом на трансферном рынке. Подписать таких зубров нашего российского футбола как Артём Дзюба и Игорь Смольников – верное решение. Полагаю, они решат все свои задачи на концовку сезона», - цитрует Радченко «РБ Спорт».

Напомним, что главная задача «Локомотива» - спастись в борьбе за выживание в РПЛ и не вылететь в Первую лигу, так как сейчас «железнодорожники» к этому очень близки, если взглянуть на турнирную таблицу.

Ранее Радченко похвалил и московский «Спартак» Гильермо Абаскаля.