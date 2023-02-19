Кузьмичёв: «Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» не отпустит Баринова в «Зенит»

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику московской команды Дмитрию Баринову.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что петербургский клуб попытается подписать 26-летнего Баринова, если Далер Кузяев не продлит контракт с «сине-бело-голубыми».

По словам Кузьмичёва, Баринов рассчитывает продолжить карьеру в Европе и не захочет переходить в другой клуб РПЛ.

«Ни при каких обстоятельствах «Локомотив» его сейчас не отпустит в «Зенит». Думаю, и сам игрок не станет переходить из одного клуба РПЛ в другой, когда команда в такой ситуации», — приводит слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Баринова» с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 20 матчей, отметившись одном голом и одной результативной передачей.