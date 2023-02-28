Григорян: «Локомотив» скорее жив, чем мёртв»

Российский тренер Александр Григорян оценил состояние московского «Локомотива» - клуба, который в текущем сезоне непривычно для всех опустился почти в самую зону вылета. В конце февраля «Локо» сыграл два матча в Кубке России – и оба против московского «Спартака», проиграв их с общим счётом 2:5.

«Локо» обнадёжил. В подготовительном периоде команды, ещё со сборов, я не увидел внятных атакующих действий с их стороны. Прессинг был, интенсивность его была и переходные фазы, но не было никаких атакующих действий. Матч со «Спартаком» обнадеживает - «Локомотив» больше жив, чем мертв», - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что игра, состоявшаяся вечером 27 февраля завершилась уверенной победой «Спартака» - 4:2. Дублем в составе «Локо» отметился Антон Миранчук.