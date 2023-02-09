Мейра: «Дзюба поможет «Локомотиву» не вылететь из Премьер-лиги»

Бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра высказался о переходе Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».

«Дзюба сейчас уже не молод и находится в той ситуации, когда хочется вернуться домой. Он поможет «Локомотиву» не вылететь из Премьер-лиги. Тем не менее, «Локомотив» — фантастический клуб, где Дзюба будет близко к семье и родной стране», — цитирует слова экс-защитника петербургского «Зенита» «Матч ТВ».

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «железнодорожникам» на правах свободного агента. Последним клубом в карьере экс-капитана российской сборной был турецкий коллектив «Адана Демирспор».