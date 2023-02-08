«Локомотив» оформил два трансфера звёзд российского футбола. Новичками «железнодорожников» стали Артём Дзюба и Игорь Смольников.

Официально о сделке сообщает пресс-служба «Локомотива». В футболке столичного коллектива экс-капитан российской национальной команды будет выступать под 7-м номером, в то время как Смольников, являющийся воспитанником «железнодорожников», взял 8-й номер. Напомним, что предыдущими командами Дзюбы и Смольникова были «Адана Демирспор» и «Торпедо», откуда именитые игроки ушли в статусе свободных агентов.

Пресс-служба «Локо» объявила о переходе креативным роликом с участием обоих новичков.