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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баранник высказался о переходе Дзюбы в «Локомотив»

08 Февраля 2023 • 18:41 Комментировать (1)
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил переход Артёма Дзюбы в состав «железнодорожников».

«Я считаю, что менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции. Он возвращается не для того, чтобы отбывать номер», — заявил экс-функционер столичной команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Артём мог бы проявить себя в любом коллективе РПЛ кроме «Зенита» и «Спартака», назвав переход в «Локо» хорошим вариантом для экс-капитана российской сборной. По мнению эксперта, зарплата в 2,5 миллиона не должна расслабить опытного форварда.

Напомним, что Дзюба уже подписал контракт с «железнодорожниками», перейдя в клуб РПЛ после трёх месяцев в статусе свободного агента. В новой команде Артём будет выступать под 7-м номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Баранник
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Комментарии (1)
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Павел Шереметов
08 Февраля 2023 в 18:46
Дзюба до апреля будет набирать форму, но так и не наберет.
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