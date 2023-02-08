Баранник высказался о переходе Дзюбы в «Локомотив»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил переход Артёма Дзюбы в состав «железнодорожников».

«Я считаю, что менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции. Он возвращается не для того, чтобы отбывать номер», — заявил экс-функционер столичной команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Артём мог бы проявить себя в любом коллективе РПЛ кроме «Зенита» и «Спартака», назвав переход в «Локо» хорошим вариантом для экс-капитана российской сборной. По мнению эксперта, зарплата в 2,5 миллиона не должна расслабить опытного форварда.

Напомним, что Дзюба уже подписал контракт с «железнодорожниками», перейдя в клуб РПЛ после трёх месяцев в статусе свободного агента. В новой команде Артём будет выступать под 7-м номером.