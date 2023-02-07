Билялетдинов уверен, что Дзюба и Смольников усилят «Локомотив»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном появлении в составе «Локо» опытных бывших зенитовецев – форварда Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова.

«Безусловно, это усиления. «Локомотиву» надо спасаться, выгрызать очки в каждом матче. И тут обязательно нужен такой нападающий, который сможет забивать в штрафной площади, выигрывать единоборства. Такие опытные ребята всегда нужны в такой ситуации. Нужен сплав опыта и молодости. Приход Дзюбы и Смольникова пойдёт только на пользу команде», - рассказал Билялетдинов «РБ Спорт».

В РПЛ «Локо» всего на одно очко отрывается от зоны вылета.