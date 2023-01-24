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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» близок к подписанию игрока «Бенфики»

24 Января 2023 • 11:50 Комментировать
Пасуш де Феррейра
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Бенфика
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26.01 23:15

«Локомотив» близок к подписанию контракта с защитником «Бенфики» Германом Конти, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, московский клуб получит 28-летнего аргентинца бесплатно. Переговоры между сторонами близки к своему завершению.

В прошлом году Конти выступал за «Америку» на правах аренды. В составе бразильского клуба футболист провёл 32 матча, отметившись в них одним забитым голом.

«Бенфике» аргентинец принадлежит с 2018 года. С тех пор за команду из Лиссабона защитник провёл 10 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает Конти в 2 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бенфика Трансферы футбола - зима 2023 Герман Конти
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ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА БЕНФИКА
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