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Рианчо: «Если Дзюба будет готов, он станет усилением для «Локомотива»

08 Февраля 2023 • 10:24 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Ранее о переходе 34-летнего форварда в московский клуб сообщал журналист Иван Карпов. По информации источника, воспитанник «Спартака» будет зарабатывать в «Локомотиве» 2,5 миллиона рублей в месяц.

Рианчо считает, что Дзюба сможет принести пользу «железнодорожникам» на футбольном поле.

«Дзюба — отличный игрок, но на данный момент сложно сказать, в какой он форме. Если он будет готов, то он станет отличным усилением для «Локомотива». У тренера появится несколько вариантов игры», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года. За эту команду россиянин успел провести пять матчей и забить один гол.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Рауль Рианчо
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