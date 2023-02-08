Рианчо: «Если Дзюба будет готов, он станет усилением для «Локомотива»

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Ранее о переходе 34-летнего форварда в московский клуб сообщал журналист Иван Карпов. По информации источника, воспитанник «Спартака» будет зарабатывать в «Локомотиве» 2,5 миллиона рублей в месяц.

Рианчо считает, что Дзюба сможет принести пользу «железнодорожникам» на футбольном поле.

«Дзюба — отличный игрок, но на данный момент сложно сказать, в какой он форме. Если он будет готов, то он станет отличным усилением для «Локомотива». У тренера появится несколько вариантов игры», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года. За эту команду россиянин успел провести пять матчей и забить один гол.