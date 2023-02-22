Дзюба уверен, что «Локомотив» не покинет РПЛ

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба уверен, что его новый клуб спасётся от вылета в Первую лигу по итогам текущего сезона. «Железнодорожники», напомним, находятся на расстоянии одного очка от зоны вылета.

«У нас очень хороший тренер. Честно, Михаил Галактионов классный. Он умеет взаимодействовать с ребятами. У нас потрясающий коллектив. Конечно, это же «Локомотив» из Москвы. Мы другого варианта даже не рассматриваем», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, сегодня вечером Дзюба дебютировал за «Локо» в кубковом матче против «Спартака» (0:1). По версии «Матч ТВ» форвард стал лучшим игроком встречи.