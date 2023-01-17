Сенников: «Баринов стоит 7-8 миллионов евро»

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников порассуждал о реальной стоимости опорника «железнодорожников» Дмитрия Баринова. Ранее в СМИ появилась новость, что турецкий «Бешикташ» предложил «Локомотиву» 1,2 млн в качестве компенсации за переход игрока, но москвичи, разумеется, просят больше – это 15 млн евро.

«Цена трансфера Баринова не миллион, но и не 15. Учтём, что футболист не выступал на чемпионате мира и не играет сейчас в еврокубках», - цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Он добавил, что адекватная цена на хавбека – 7-8 млн евро и такая выплата вполне должна устроить все стороны сделки, это будет отличный трансфер.