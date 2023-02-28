Лантратов: «Дзюба лидер в раздевалке? Безусловно»

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов оценил роль Артёма Дзюбы в составе «Локо». Напомним, что известный форвард стал игроком «железнодорожников» всего три недели назад, подписав контракт до конца текущего футбольного сезона.

«Стал ли Дзюба лидером в раздевалке? Безусловно. Для многих ребят он уже такой дядька — опытный и поигравший. Команда только выигрывает от того, что он вместе с нами», - цитирует Лантратова «Чемпионат».

Дзюба вышел в основном составе «Локо» уже два раза – оба матча состоялись против его бывшего клуба – московского «Спартака».

Ранее известный форвард не мог найти себе новый клуб более трёх месяцев.