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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лантратов: «Дзюба лидер в раздевалке? Безусловно»

28 Февраля 2023 • 00:18 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов оценил роль Артёма Дзюбы в составе «Локо». Напомним, что известный форвард стал игроком «железнодорожников» всего три недели назад, подписав контракт до конца текущего футбольного сезона.

«Стал ли Дзюба лидером в раздевалке? Безусловно. Для многих ребят он уже такой дядька — опытный и поигравший. Команда только выигрывает от того, что он вместе с нами», - цитирует Лантратова «Чемпионат».

Дзюба вышел в основном составе «Локо» уже два раза – оба матча состоялись против его бывшего клуба – московского «Спартака».

Ранее известный форвард не мог найти себе новый клуб более трёх месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Илья Лантратов
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