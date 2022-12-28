Нигматуллин скептически отнёсся к трансферу Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин со скептицизмом воспринял сегодняшний трансфер «железнодорожников». Напомним, сегодня москвичи официально подписали двух игроков «Крыльев Советов» - Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Он отметил, что приход в клуб таких молодых игроков – это неплохо. Но для той задачи, которая стоит перед «Локомотивом» в следующем году нужны более серьёзные усиления.

«Все-таки должны быть мастеровитые игроки, которые поведут всех за собой. Пионерский отряд — это здорово, но не для решения серьезных задач», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Весной Михаил Галактионов будет спасать «Локомотив» от вылета, который грозит московской команде как никогда ранее. «Железнодорожники» всего на очко отрываются от зоны вылета. В весенней части РПЛ команде предстоит сыграть 13 туров.