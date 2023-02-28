Сёмин: «Локомотив» по составу должен быть в топ-5»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о положении «железнодорожников» в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению специалиста, по качеству состава «красно-зелёные» должны находиться в лидирующей пятёрке РПЛ, а не бороться за выживание, как это происходит сейчас. Напомним, после 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

«То, что произошло в этом сезоне, большое разочарование для болельщиков. Сейчас команда даёт надежду своей игрой, что ситуация выправится. Допускаю ли, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ? Вопрос несерьёзный», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В 18-м туре РПЛ московская команда в гостях встретится с «Ростовом». Эта игра состоится 4 марта и начнётся она в 19:30 по московскому времени.