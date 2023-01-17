Сёмин: «Дорогие приобретения, значит, должны играть хорошо»

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о легионерах, выступающих за «железнодорожников».

«Надо выйти из зоны стыковых матчей. Дорогие приобретения, значит, должны играть хорошо. Где там хорошие легионеры? Изидор? Большой вопрос», - приводит слова Сёмина «Матч Премьер».

Французский нападающий Вильсон Изидор выступает в «красно-зелёном» коллективе с 22 января прошлого года. Выступал за молодёжную сборную Франции.

«Железнодорожники» в данный момент находятся в затруднительном положении и отрываются от зоны прямого вылета из Российской премьер-лиги всего лишь на один балл.