Кирьяков назвал главную интригу второй части РПЛ

Российский тренер Сергей Кирьяков, который ныне возглавляет «Ленинградец», порассуждал о судьбе московского «Локомотива» во второй части сезона РПЛ. Она стартует ровно через два календарных месяца – в первые весенние, мартовские выходные.

«Сможет ли спастись «Локо» — интрига второй части РПЛ. Испытание для Галактионова», - сказал тренер «Чемпионату». И добавил, что «Локо» взял к себе в главные тренеры молодого специалиста, которому впервые доведётся решать такую важную задачу как сохранение места в элите. Кирьяков отметил, что судьба «Локомотива» сейчас полностью лежит на плечах Михаила Галактионова - всё зависит от того, насколько он правильно спланирует подготовку и наиграет состав.

В первом матче 2023 года в РПЛ «Локомотив» встретится на выезде с грозным «Ростовом» Валерия Карпина, южане идут третьими и вряд ли захотят отдавать гостям из Москвы три очка.