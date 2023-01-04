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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков назвал главную интригу второй части РПЛ

04 Января 2023 • 23:10 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Российский тренер Сергей Кирьяков, который ныне возглавляет «Ленинградец», порассуждал о судьбе московского «Локомотива» во второй части сезона РПЛ. Она стартует ровно через два календарных месяца – в первые весенние, мартовские выходные.

«Сможет ли спастись «Локо» — интрига второй части РПЛ. Испытание для Галактионова», - сказал тренер «Чемпионату». И добавил, что «Локо» взял к себе в главные тренеры молодого специалиста, которому впервые доведётся решать такую важную задачу как сохранение места в элите. Кирьяков отметил, что судьба «Локомотива» сейчас полностью лежит на плечах Михаила Галактионова - всё зависит от того, насколько он правильно спланирует подготовку и наиграет состав.

В первом матче 2023 года в РПЛ «Локомотив» встретится на выезде с грозным «Ростовом» Валерия Карпина, южане идут третьими и вряд ли захотят отдавать гостям из Москвы три очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Кирьяков Михаил Галактионов
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