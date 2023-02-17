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«Локомотив» и «Сочи» интересовались хорватским защитником Перковичем

17 Февраля 2023 • 15:44 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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04.03 19:30

«Локомотив» и «Сочи» проявляли интерес к хорватскому защитнику Мауро Перковичу, который вчера, 16 февраля, перешёл в загребское «Динамо» на правах аренды. Права на 19-летнего футболиста принадлежат клубу «Истра-1961». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, российские клубы интересовались стоимостью молодого футболиста, однако цена в 2-3 миллиона евро их отпугнула.

В текущем сезоне Перкович провёл за «Истру-1961» 18 матчей и отметился в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника молодёжной сборной Хорватии в 2,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Загреб Истра-1961 Сочи Мауро Перкович
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