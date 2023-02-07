Журналист Карпов: Дзюба и Смольников перейдут в «Локомотив»

Российский журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщает: защитник Игорь Смольников и форвард Артём Дзюба станут игроками московского «Локомотива».

Уточняется, что «Локо» уже согласовал контракты до конца сезона с каждым из игроков, а в среду они пройдут медобследование в новом клубе. Каждый из бывших зенитовцев будет получать по 2,5 млн руб. в месяц.

И Дзюбе, и Смольникову – по 34 года. Первый находится без клуба с начала ноября – тогда он вернулся из неудачной командировки в Турцию в клуб «Адана Демирспор». После слухи связывали Дзюбу едва ли не с каждым клубом РПЛ – среди них назывались и «Торпедо», и «Химки», и «Пари НН» и даже ЦСКА. Но, похоже, выбор пал на «Локомотив».

Последним клубом Смольникова был аутсайдер РПЛ - московское «Торпедо».