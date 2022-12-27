Бышовец: «Локомотиву» нужен результат сегодня, по возможности — прямо сейчас»

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил потенциальные переходы Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в стан «железнодорожников».

«Клуб же находится в сложной ситуации, стоит на грани вылета из РПЛ. Ему нужен результат сегодня, по возможности — прямо сейчас. Москвичам нужно повысить уровень стабильности и надёжности. Без опытных игроков добиться этого невозможно», — заявил экс-тренер российской сборной, чьи слова приводит Betonmobile.ru.

По мнению специалиста, «Локомотив» испытывает большую нужду в зрелых футболистах, чем в талантливых игроках. По его словам, в ином случае исправить ситуацию будет сложно.

Напомним, что недавно появилась информация об уже решённом вопросе относительно перехода Пиняева и Глушенкова в «Локомотив» из «Крыльев Советов».