Смородская предлагает РФС оставаться в УЕФА и ждать следующего ЧМ

Бывший президент московского «Локомотива» вновь порассуждала об идее РФС сменить конфедерацию с УЕФА на АФК.

«Нет гарантий участия в финальной стадии ЧМ, потому что там (в АФК – Ред.) будут те же страны, которые не хотят играть с нами сейчас», - цитирует Смородскую «Матч-ТВ».

Экс-менеджер «Локо» считает, что легче ждать 2026 года, когда ситуация сама сможет «разрулиться», а санкции ослабнут. А перелёты до стран Азии сейчас сильно подорожали, добавляет Смородская.

Завтра исполком РФС проведёт заседание, на котором станет известно, останется ли национальный футбольный союз в УЕФА или перейдёт в АФК.

Из-за санкций сборная России, напомним, пропустила стыковые матчи на мундиаль в Катаре и точно не сыграет на Евро-2024, так как не допущена к участию в отборочном цикле. В еврокубках российские клубы в текущем сезоне не участвуют.