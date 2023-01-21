Тикнизян: «Будет грустно, если Баринов уйдёт из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе своего одноклубника Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

Тикнизян признался, что ему будет грустно, если Баринов покинет московскую команду, так как, по мнению защитника, хавбек является лидером «железнодорожников».

«Баринов — один из тех, кто может повести за собой партнёров, может напихать, где это надо. Он одна из ключевых фигур нынешнего «Локомотива», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.