Конти — о переезде в Россию: «Определённые опасения возникали, но желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения»

Защитник «Локомотива» Херман Конти, перешедший в январе из «Бенфики», рассказал о своей адаптации в российском клубе.

«Поначалу было тяжело. Да и до сих пор непривычно. Мне очень помогает Гилерме. Он бразилец, я аргентинец — языки похожи, поэтому чаще всего общаюсь с ним. Но уже выучил пару русских слов», — приводит слова Конти «Спорт-Экспресс».

Аргентинец также признался, что изначально не был уверен в том, стоит ли ему переезжать в Россию. Однако желание выступать в Европе перевесило все сомнения. Кроме того, перед трансфером Конти посоветовался с нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, вингером «Локомотива» Педро Габриэлом, а также защитником «Динамо» Диего Лаксальтом, которые заверили его, что переживать по этому поводу не стоит.