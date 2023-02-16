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Конти — о переезде в Россию: «Определённые опасения возникали, но желание вернуться в европейский футбол перевесило все сомнения»

16 Февраля 2023 • 10:07 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Защитник «Локомотива» Херман Конти, перешедший в январе из «Бенфики», рассказал о своей адаптации в российском клубе.

«Поначалу было тяжело. Да и до сих пор непривычно. Мне очень помогает Гилерме. Он бразилец, я аргентинец — языки похожи, поэтому чаще всего общаюсь с ним. Но уже выучил пару русских слов», — приводит слова Конти «Спорт-Экспресс».

Аргентинец также признался, что изначально не был уверен в том, стоит ли ему переезжать в Россию. Однако желание выступать в Европе перевесило все сомнения. Кроме того, перед трансфером Конти посоветовался с нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем, вингером «Локомотива» Педро Габриэлом, а также защитником «Динамо» Диего Лаксальтом, которые заверили его, что переживать по этому поводу не стоит.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Диего Лаксальт Адольфо Гайч Педро Габриэл Херман Конти
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