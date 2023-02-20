В «Локомотиве» высказались о возможном переходе Баринова в «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об интересе «Зенита» к полузащитнику «железнодорожников» Дмитрию Баринову.

По словам Нагорных, в московском клубе очень ценят Баринова и готовы его отпустить только в зарубежную команду, если «Локомотиву» поступит адекватное предложение по 26-летнему футболисту.

«Пока есть действующий контракт — ничего предлагать нельзя. Мы работаем с Дмитрием и его агентами, мы в нём заинтересованы», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.