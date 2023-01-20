Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первый тренер Миранчуков: «Будем надеяться, что они смогут поиграть в одном европейском клубе»

20 Января 2023 • 13:28 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
1 2.10 X 3.35 2 3.60
21.01 22:45

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и его брата Алексея, выступающего в настоящий момент за итальянский «Торино», признался, что верит в воссоединение своих бывших подопечных в одном из клубов Европы.

По мнению специалиста, игра за одну команду пойдёт на пользу обоим футболистам, которые обладают превосходным взаимопониманием.

«У них отличный симбиоз, они рождены друг для друга. Вместе Миранчуки играют более ярко, так им легче психологически. Будем надеяться, что в будущем они смогут поиграть в одном европейском клубе», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провёл в составе «железнодорожников» 19 матчей, забив в них шесть голов и отдав столько же результативных передач. На счету Алексея три мяча и два ассиста в 13 встречах за «Торино».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торино Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Воронков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ТОРИНО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
16:06 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Не понимаю, чем Дуарте мог заинтересовать «Спартак»
15:27 · Россия. Премьер-лига
«Фейеноорд» включился в борьбу за Сперцяна
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Бердыев высказался насчёт выражения «автобус Бердыева»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Бердыев: «Я практически не думал над предложением «Сочи»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​«Левски» отказался и от матча с «Уралом» - болгары не хотят играть с клубами из России
14:39 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» снизил требования по трансферу Баринова – известна сумма
14:39 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» намерен подписать нового защитника
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Баринова в «Бешикташ» маловероятен
14:02 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, что «Спартак» упустил Хвичу и Пиняева
14:01 · Россия. Премьер-лига
Петраков: «Не думаю, что Дзюба сейчас ставит деньги на первое место»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарре: «Если всё будет хорошо, в понедельник Бенжамин подпишет контракт с «Крыльями»
13:31 · Россия. Премьер-лига
«Месси - лучший»: Кирьяков привёл весомый аргумент в пользу аргентинца 1
13:28 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Миранчуков: «Будем надеяться, что они смогут поиграть в одном европейском клубе»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Тарханов ответил, стоит ли Смолову переезжать в Турцию
12:38 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Уход Смолова будет потерей для «Динамо»
Все новости
Рекомендуем