Первый тренер Миранчуков: «Будем надеяться, что они смогут поиграть в одном европейском клубе»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и его брата Алексея, выступающего в настоящий момент за итальянский «Торино», признался, что верит в воссоединение своих бывших подопечных в одном из клубов Европы.

По мнению специалиста, игра за одну команду пойдёт на пользу обоим футболистам, которые обладают превосходным взаимопониманием.

«У них отличный симбиоз, они рождены друг для друга. Вместе Миранчуки играют более ярко, так им легче психологически. Будем надеяться, что в будущем они смогут поиграть в одном европейском клубе», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провёл в составе «железнодорожников» 19 матчей, забив в них шесть голов и отдав столько же результативных передач. На счету Алексея три мяча и два ассиста в 13 встречах за «Торино».