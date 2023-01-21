«Торино» объявил состав на матч с «Фиорентиной», Миранчук в старте

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук – в стартовом составе на выездной матч туринцев с «Фиорентиной», игра пройдёт во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук забил за «Торино» в 12 матчах чемпионата Италии три гола, а также отдал два ассиста. Россиянин мог забить и больше, но пропустил примерно треть всех игр из-за полученной осенью травмы.

«Торино» в турнирной таблице Серии А идёт на восьмой строчке, у клуба 23 очка. Что любопытно, у сегодняшних соперников клуба Миранчука ровно столько же набранных баллов, поэтому мы посмотрим битву двух равных команд.