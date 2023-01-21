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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» объявил состав на матч с «Фиорентиной», Миранчук в старте

21 Января 2023 • 22:02 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
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Через 0 ч. 3 мин.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук – в стартовом составе на выездной матч туринцев с «Фиорентиной», игра пройдёт во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук забил за «Торино» в 12 матчах чемпионата Италии три гола, а также отдал два ассиста. Россиянин мог забить и больше, но пропустил примерно треть всех игр из-за полученной осенью травмы.

«Торино» в турнирной таблице Серии А идёт на восьмой строчке, у клуба 23 очка. Что любопытно, у сегодняшних соперников клуба Миранчука ровно столько же набранных баллов, поэтому мы посмотрим битву двух равных команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Фиорентина Алексей Миранчук
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ФИОРЕНТИНА ТОРИНО
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