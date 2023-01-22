Чудо-гол Алексея Миранчука позволил «Торино» победить во Флоренции

Неудачно играющие в последнее время соседи по таблице «Фиорентина» и «Торино» в субботу определяли имя главного преследователя топ-6 команд, которые умчались в отрыв. «Фиалки» были чуть активнее противника, но в итоге ничего не добились. В дебюте гости забили гол, когда Демба Сек реализовал выход один на один, но был зафиксирован офсайд. Он же активничал у линии штрафной и прицельно пробил, мячу преградила путь перекладина. А дальше был шедевр от Алексея Миранчука, который получил диагональ от Мергима Войводы, а потом с левой ноги без замаха попал в дальний верхний угол ворот. Второй тайм прошел вовсе без моментов, 1:0 в пользу «Торино», который с 26 очками вышел на седьмое место, у его соперника на три очка меньше.