Чудо-гол Алексея Миранчука позволил «Торино» победить во Флоренции

Неудачно играющие в последнее время соседи по таблице «Фиорентина» и «Торино» в субботу определяли имя главного преследователя топ-6 команд, которые умчались в отрыв. «Фиалки» были чуть активнее противника, но в итоге ничего не добились. В дебюте гости забили гол, когда Демба Сек реализовал выход один на один, но был зафиксирован офсайд. Он же активничал у линии штрафной и прицельно пробил, мячу преградила путь перекладина. А дальше был шедевр от Алексея Миранчука, который получил диагональ от Мергима Войводы, а потом с левой ноги без замаха попал в дальний верхний угол ворот. Второй тайм прошел вовсе без моментов, 1:0 в пользу «Торино», который с 26 очками вышел на седьмое место, у его соперника на три очка меньше.
Протокол игры
|33'Миранчук Алексей (0:1)
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо•Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано46' (Терзич Алекса (46') •Амрабат Софьян54' (Йович Лука (54') •Дункан Альфред 50'70' (Барак Антонин (70') •Иконе Жонатан•Бонавентура Джакомо87' (Бьянко Алессандро (87') •Сапонара Риккардо 45'55' (Гонсалес Николас (55') •Куаме Кристиан
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи72' (Зима Давид (72') •Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Адопо Ндари70' (Линетти Кароль (70') •Риччи Самуэле• 45'Миранчук Алексей•Влашич Никола•Сек Демба81' (Санабрия Антонио (81') 89'
21 января. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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