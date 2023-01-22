Сёмин: По Миранчуку видно, что он получает удовольствие от игры в «Торино»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Сейчас самое главное для Лёши, что он выходит играть постоянно. А раз есть игровая практика, то обязательно будет и прогресс. Уже два забитых гола в итальянском чемпионате с зимы. Видно, что он получает удовольствие», — приводит слова Сёмина Sport24.

По мнению специалиста, если Миранчук получает постоянное игровое время, это значит, что решение об аренде было правильным. Помимо этого, тренер отметил, что его совет чаще наносить удары по воротам помог игроку, Миранчук отлично провел матч с «Фиорентиной» и забил гол.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 12 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал два ассиста.