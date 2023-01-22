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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «В «Барселоне» или «Реал Сосьедаде» Миранчук бы смотрелся идеально»

22 Января 2023 • 16:17 Комментировать
Фиорентина
0:1
Торино
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Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера назвал клубы, в которых мог бы выступать полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.

«Какой чемпионат подошел бы Миранчуку больше итальянского? Ла Лига. В «Барселоне» или «Реал Сосьедаде» Миранчук бы смотрелся идеально», — заявил итальянский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Каррера отметил, что Миранчук является большим мастером, доказав это своим выступлением за «быков».

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету российского плеймейкера четыре гола при двух ассистах в рамках всех турниров. За «Торино» Алексей выступает на правах аренды из «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Массимо Каррера Алексей Миранчук
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