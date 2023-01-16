Сёмин: «Если Алексею Миранчуку дают мячи, значит, чего то можно ожидать»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Я увидел, что он радостный. Он получает удовольствие от того, что находится в команде. А команда непростая. Это команда, которая не может бороться за верхние места, только за середину таблицы», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Специалист заявил, что когда Миранчуку дают мяч, то от него можно чего-то ожидать, а при игре без мяча он утрачивает свои сильные качества. Тренер вспомнил, что когда Миранчук под его руководством играл за «Локомотив», то в команде было так: «Принял мяч — отдай Миранчуку».

В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста три забитых мяча и два ассиста в 13 матчах во всех турнирах.