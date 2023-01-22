Колыванов — об Алексее Миранчуке: «Он чувствует себя лидером в «Торино»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

В матче 19-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» 27-летний хавбек отметился забитым мячом и принес победу своей команде со счетом 1:0.

«Мои поздравления Миранчуку! Он один из наших талантливейших футболистов! Я искренне рад за него! Очевидно, Алексей здорово прогрессирует. Он стал играть в основном составе», — приводит слова Колыванова Sport24.

Специалист отметил, что в «Аталанте» Миранчуку было тяжело, но в «Торино» он чувствует себя лидером, ему идеально подходит Серия А.

Туринский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 26 очков после 19 туров.