Червиченко: «Не верю, что Миранчук раскроется в Серии А»

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах Алексея Миранчука в «Торино».

«Не верю, что Миранчук раскроется в Серии А. Люди раскрываются через полгода или через год. Сколько уже Миранчук в Италии? Третий год? Видимо, физиология превалирует — люди же не молодеют», — заявил известный функционер в интервью изданию«Чемпионат». По его мнению, Миранчук не станет исключением из правил, поэтому его «итальянская песня» скоро закончится.

Напомним, что в футболке «Торино» 27-летний россиянин выступает на правах аренды из «Аталанты». На его счету четыре гола при двух результативных передачах в 14 матчах во всех турнирах текущего сезона.