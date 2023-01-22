Камоцци: «Думаю, Миранчуку лучше остаться в «Торино»

Бывший советник Леонида Федуна в столичном «Спартаке» Франко Камоцци высказался о дальнейших карьерных перспективах Алексея Миранчука.

«Думаю, Алексею лучше остаться в «Торино», а не возвращаться в «Аталанту». Тут у него есть возможность постоянно играть», — заявил Камоцци в интервью «Спорт-Экспрессу». Итальянский функционер также отметил, что не исключает варианта с интересом к российскому плеймейкеру от других коллективов.

Напомним, что Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в нынешней кампании забил четыре гола при двух ассистах в 14 матчах за туринцев во всех состязаниях.