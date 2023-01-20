Динияр Билялетдинов считает, что Миранчуку нужно остаться в «Торино»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Напомним, права на хавбека принадлежат «Аталанте», а в туринском клубе он находится в аренде.

«Чем больше у Миранчука игровой практики в «Торино, тем лучше. В «Аталанте» сейчас не самые лучшие времена. Если у Алексея все идет в «Торино», то там и надо оставаться. Команда хорошая», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.