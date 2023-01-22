Тедеско может возглавить «Фиорентину»

Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско посетил игру 19-го тура Серии А «Фиорентина» - «Торино» (0:1).

По сведениям La Gazetta dello Spor, 37-летний итальянский специалист присутствовал на трибуне во время матча между «Фиорентиной» и «Торино».

Источник сообщает, что Тедеско рассматривается на пост главного тренера «фиалок». Напомним, на данный момент команду возглавляет Винченцо Итальяно.

Стоит отметить, что если Тедеско возглавит «Фиорентину», то снова сможет поработать с Александром Кокориным, с которым они пересекались в «Спартаке».

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах бывшего тренера «Спартака» и «РБ Лейпциг» заинтересована французская «Ницца».